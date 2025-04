Chi è Kyrylo Illiashenko il tredicenne eroe ucraino che ha salvato molte persone da un filobus in fiamme a Sumy

tredicenne ucraino Kyrylo Illiashenko che è riuscito a scappare da un filobus in fiamme dopo l'attacco missilistico russo di Sumy, salvando la vita agli altri passeggeri sopravvissuti. Secondo Kordon.media, l'offensiva del Cremlino ha colpito il mezzo di trasporto pubblico, uccidendo la maggior parte delle persone a bordo. Tra le vittime dell'attacco anche Kyrylo e sua mamma Maryna, che sono riusciti a salvarsi dopo che il giovane ucraino è sceso attraverso un finestrino rotto, sbloccando le porte e aiutando i presenti a lasciare il mezzo di trasporto carbonizzato. Nonostante il gesto eroico, il ragazzo è rimasto colpito da tre schegge che si sono conficcate nella sua testa: secondo la testimonianza del sindaco di Sumy, una di queste è stata già rimossa dai medici mentre la mamma ha dichiarato che Kyrylo verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici.

