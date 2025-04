Era amante di Messina Denaro e coprì la sua latitanza arrestata

Agi.it - Era l'amante di Messina Denaro e coprì la sua latitanza, arrestata

AGI - Il gip di Palermo ha disposto l'arresto per Floriana Calcagno, 40 anni, insegnante, ritenutadel boss Matteo, morto in carcere a settembre 2023, pochi mesi dopo essere stato arrestato, il 16 gennaio 2023, dopo unatrentennale. Richiesta di custodia cautelare A chiedere e ottenere la custodia cautelare in carcere erano stati il capo della Dda di Palermo, Maurizio de Lucia, l'aggiunto Paolo Guido e i sostituti Pierangelo Padova, Gianluca De Leo e Bruno Brucoli, che conducono le indagini, alcune in corso, sul sistema di protezione che ha favorito ladi. Accuse contro Floriana Calcagno Secondo l'accusa, Floriana Calcagno avrebbe fatto parte, infatti, della strettissima rete di protezione allestita datra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, luogo quest'ultimo dell'ultimo covo utilizzato dal boss.