Fagioli Ho sbagliato e ho pagato Ma ho il diritto di rialzarmi quest’accanimento non è giusto

Fagioli, centrocampista italiano coinvolto nello scandalo calcioscommesse, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social dopo le tante notizie emerse nelle ultime ore.Lo sfogo di Nicolò FagioliDi seguito le parole di Fagioli su Instagram:«Ho pagato il mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna. Ancora una volta.Ho sopportato il peso di aver commesso qualcosa di brutto. Di aver deluso tutte le persone che credevano in me. Ilnapolista.it - Fagioli: «Ho sbagliato e ho pagato. Ma ho il diritto di rialzarmi, quest’accanimento non è giusto» Leggi su Ilnapolista.it Nicolò, centrocampista italiano coinvolto nello scandalo calcioscommesse, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social dopo le tante notizie emerse nelle ultime ore.Lo sfogo di NicolòDi seguito le parole disu Instagram:«Hoil mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di nonpiù. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna. Ancora una volta.Ho sopportato il peso di aver commesso qualcosa di brutto. Di aver deluso tutte le persone che credevano in me.

