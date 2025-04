Spaccia droga vicino alla chiesa del Santo Crocifisso a Como arrestato e condannato

Como, 14 aprile 2025 – Domenica mattina Spacciava vicino alla chiesa del Santo Crocifisso, in viale Varese a Como, camminando avanti e indietro, con il cappuccio della felpa calato sulla testa. È stato visto da una pattuglia della Squadra Volante verso le 9.30, che lo ha fermato e controllato: l'uomo, un marocchino irregolare di 37 anni, aveva in tasca 30 grammi di marijuana suddivisa in cinque dosi e 60 euro in contanti. È inoltre emerso che era privo di dimora, e con precedenti di polizia per spaccio di droga, ed era stato colpito più volte da ordini di lasciare il territorio dello Stato, puntualmente ignorati. Dettagli che, sommati alla detenzione della droga, hanno consentito agli agenti di arrestarlo. Il magistrato di turno della Procura di Como, ha disposto che venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del suo processo per direttissimo, che si è svolto questa mattina.

