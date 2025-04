Dossieraggio la tentata estorsione del imprenditore romano con aiuto di Equalize e di esponenti delle ndrine

Romatoday.it - Dossieraggio, la tentata estorsione dell'imprenditore romano con l'aiuto di Equalize e di esponenti delle 'ndrine

Leggi su Romatoday.it

L'Lorenzo Sbraccia è stato arrestato dai carabinieri del Ros in un filone'inchiestasui dossieraggi. Il nome del professionista, già uscito nell'indaginea procura di Milano come riportato in questo articoloa sezione Dossier, è tornato d'attualità.