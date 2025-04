Calciomercato.it - Fagioli dice basta: “Ho provato vergogna, ma ho pagato. No all’accanimento”

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista della Fiorentina allo scoperto sui propri canali ufficiali. Ecco cosa ha detto il calciatore su InstagramNicolòè finalmente tornato protagonista in campo. Con la maglia della Fiorentina è diventato una pedina importante dello scacchiere di Raffaele Palladino.: “Ho, ma ho. No” (LaPresse) – Calciomercato.itI giorni bui del calcioscommesse, della ludopatia e della squalifica sembravano ormai un lontano ricordo. Ma il centrocampista italiano è tornato nuovamente in prima pagina, con le sue chat whatsapp, con tutti gli altri calciatori, che hanno giocato a poker o scommesso.cosìalla gogna mediatica che è tornato a subire: “Hoil mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con laprovata e con il rischio di non rialzarmi più.