ESCLUSIVA Pioli sarà il prossimo allenatore della Roma

prossimo allenatore. Di nomi ne sono stati fatti tanti. A partire da Gasperini, passando per Ancelotti e Allegri, fino ad arrivare a Montella e Vieira, con Sir Claudio che ci ha anche scherzato su in conferenza stampa: “Max di nuovo a Roma? Credo di si, ma non so se con la maglia della Roma. Mannaggia a te, mannaggia. Se trova squadra in Italia qui lo trovi”.Secondo fonti interne alla nostra redazione, però, il prossimo allenatore della Roma sarà Stefano Pioli. L’ex tecnico rossonero, infatti, avrebbe dato l’ok alla società giallorossa e sarebbe pronto a tornare nella massima divisione italiana. Sololaroma.it - ESCLUSIVA: Pioli sarà il prossimo allenatore della Roma Leggi su Sololaroma.it Archiviato il pareggio nel derby contro la Lazio, è tempo di pensare alla prossima sfida di campionato che vedrà gli uomini di Ranieri impegnati contro l’Hellas Verona. Nonostante ciò, a ritagliarsi un notevole spazio è la questione relativa al. Di nomi ne sono stati fatti tanti. A partire da Gasperini, passando per Ancelotti e Allegri, fino ad arrivare a Montella e Vieira, con Sir Claudio che ci ha anche scherzato su in conferenza stampa: “Max di nuovo a? Credo di si, ma non so se con la maglia. Mannaggia a te, mannaggia. Se trova squadra in Italia qui lo trovi”.Secondo fonti interne alla nostra redazione, però, ilStefano. L’ex tecnico rossonero, infatti, avrebbe dato l’ok alla società giallorossa e sarebbe pronto a tornare nella massima divisione italiana.

