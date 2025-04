Anteprima24.it - Blitz a Cerignola, il day-after della Strega: mix di gioia e rammarico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNella sera meno attesa contro un avversario in piena corsa per la promozione diretta in Serie B é stato il Benevento a fare la voce grossa al “Monterisi” rifilando un sonoro 4-2 al. In un colpo solo laha indossato di nuovo l’abito buono, vale a dire quello che le aveva permesso di chiudere in testa il girone di andata. Senza volere essere blasfemi, una sorta di resurrezione in anticipo rispetto alla Pasqua come l’ha definita lo stesso Auteri, che era apparso estremamente fiducioso nella conferenza stampavigilia. I fatti, o meglio il campo, gli ha dato ragione perché a parte qualche perseverante forma di egoismo di un paio di giallorossi, sul sintetico pugliese si è vista una unità di intenti old style. Se si tratta solo di una rondine e non di una vera e propria primavera di rinascita sarà il tempo a dirlo, ma almeno il Benevento con questo successo ha provato a dare un senso a questo finale di stagione.