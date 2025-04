Dayitalianews.com - Oroscopo di oggi, 14 aprile 2025: intuizioni, energia e nuove occasioni per tutti i segni

La Luna in Scorpione invitaa riflettere e guardarsi dentro, mentre Marte e Saturno donanoe concentrazione. Giornata favorevole per chi affronta sfide con coraggio e mente lucida. ArieteAmore: Venere torna diretta e presto raggiungerà il tuo segno, portando un vento nuovo che soffia alle spalle.?Lavoro: Torna la voglia di rimettere in riga l’agenda e guardare avanti.?Fortuna: Discreta, ma timida. Sta spuntando come i bucaneve.?Consiglio: Concediti una pausa per capire dove vuoi davvero andare.? ToroAmore: Un po’ stonato, ma tenero.?Lavoro: Meglio aspettare domani per le grandi dichiarazioni.?Fortuna: Nascosta dietro una battuta riuscita.?Consiglio: Ridi dei tuoi scivoloni, fanno curriculum umano.? GemelliAmore: Qualcuno ti incuriosisce più del solito.