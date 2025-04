Secoloditalia.it - Nord chiama, Sud risponde. Nasce un’intesa “strategica” su industria e difesa tra Norvegia e Italia

Lacomune e i rapporti bilaterali sono stati al centro del vertice tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, con il Primo Ministro del Regno di, Jonas Gahr Støre. I due leader – si legge in una nota di Palazzo Chigi – “hanno discusso dell’impegno comune a rafforzare la già eccellente relazione bilaterale dando pieno seguito alla dichiarazione d’intenti sulla collaborazione commerciale tra”. Meloni e Støre hanno concordato di lavorare, in particolare, “sulla promozione di partenariatili in settori strategici come l’energia, lo spazio e i minerali critici, sulla cooperazione nel settore marittimo e in ambito”.L’incontro ha, inoltre, permesso “uno scambio approfondito sui principali temi dell’agenda internazionale: il commercio, la sicurezza europea, il sostegno all’Ucraina e la cooperazione transatlantica, nonché gli sviluppi nell’area mediterranea e le possibili sinergie nell’ambito del Piano Mattei“, conclude la nota.