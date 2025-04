Whoopi Goldberg ad Agrigento passeggiata tra i templi per la star di Hollywood

Whoopi Goldberg in questi giorni si trova in Italia e ora ha raggiunto la Sicilia. Dopo essere atterrata ieri all’aeroporto di Catania, la leggendaria star di Hollywood che tutti ricordano in Sister Act, ma anche in Ghost nei panni della sensitiva Oda Mae Brown (ruolo che le valse l’Oscar come. Agrigentonotizie.it - Whoopi Goldberg ad Agrigento: passeggiata tra i templi per la star di Hollywood Leggi su Agrigentonotizie.it in questi giorni si trova in Italia e ora ha raggiunto la Sicilia. Dopo essere atterrata ieri all’aeroporto di Catania, la leggendariadiche tutti ricordano in Sister Act, ma anche in Ghost nei panni della sensitiva Oda Mae Brown (ruolo che le valse l’Oscar come.

Whoopi Goldberg ad Agrigento: passeggiata tra i templi per la star di Hollywood. Whoopi Goldberg a Siracusa e Caltagirone in vacanza. Whoopi Goldberg con aereo privato all'aeroporto di Catania. Pranzo a Siracusa.. In questo paese meraviglioso le case costano un euro (se fuggi da Trump). L’artista italiano Jago e Whoopi Goldberg svelano “Look Down” a New York. Siter Act 3: Whoopi Goldberg ha offerto a Papa Francesco un ruolo nel sequel... e lui ha risposto!. Ne parlano su altre fonti

Secondo iodonna.it: Whoopi Goldberg rivela: «Dissi a Spielberg di non prendermi per “Il colore viola”…» - Whoopi Goldberg rivela: «Dissi a Spielberg di non prendermi per “Il colore viola”…» ...

Scrive mymovies.it: Whoopi Goldberg - Whoopi Goldberg (Caryn Elaine Johnson). Data di nascita 13 novembre 1955 a New York City, New York (USA). Al cinema il 24 aprile 2025 con il film In viaggio con mio figlio. Nel 1991 ha ricevuto il ...