Leonardo Scollato chi era assicuratore di 26 anni morto in un incidente stradale a Roma

Leonardo Junior Scollato è morto a 26 anni in un incidente stradale in viale della Grande Muraglia sulla sua Mini Cooper. Voleva raggiungere i suoi amici, ma la sua vita si è fermata nella notte fra sabato e domenica. Sul sinistro indaga la polizia locale. Secondo una prima indagine sembra che. Romatoday.it - Leonardo Scollato, chi era l'assicuratore di 26 anni morto in un incidente stradale a Roma Leggi su Romatoday.it Juniora 26in unin viale della Grande Muraglia sulla sua Mini Cooper. Voleva raggiungere i suoi amici, ma la sua vita si è fermata nella notte fra sabato e domenica. Sul sinistro indaga la polizia locale. Secondo una prima indagine sembra che.

