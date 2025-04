Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2025 ore 18:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria più avanti tra Nomentana e via Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni rallentamenti e code in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Tiburtina e Salaria via Monte Mario per lavori alla rete fognaria resta chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore via Stresa questa notte dalle 22 chiusura della galleria pasa nelle due direzioni Ci troviamo tra Piazza della Rovere e porta Cavalleggeri quindi a ridosso di San Pietro la riapertura per domani mattina alle 5 lavori di notte anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra 22:06 chiuso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare sito