Sfera Ebbasta e Shiva annunciano un concerto evento a Fiera Milano Live

A poche ore dalla release a sorpresa del joint album Santana Money Gang, che sta dominando le classifiche con oltre 25 milioni di ascolti macinati in soli 3 giorni, Sfera Ebbasta e Shiva tornano a stupire: arriva oggi l'annuncio di SMG – One Night Only, l'esclusivo evento Live -prodotto da Vivo Concerti– che li vedrà protagonisti il 13 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live.Una data unica, un palco per due. Sfera e Shiva uniscono la loro potenza di fuoco per dare vita a un'imperdibile notte a cielo aperto di musica e adrenalina: l'occasione perfetta per presentare dal vivo le 12 tracce di trap allo stato puro contenute nel loro primo joint album, ma anche le hit tratte dal repertorio da solisti.

