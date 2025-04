Mercato Roma il doppio attaccante è il futuro Lucca Krstovic e non solo in lista

Roma, per una partita che, al di là di un risultato finale che è sempre frutto di tanti fattori, poteva e doveva essere affrontata con uno spirito diverso da parte dei giallorossi. Poca convinzione e coraggio, per una squadra valida ma che continua a dimostrare di mancare nei momento topici, nel big match dove serve qualcosa in più del compitino. Un aspetto che non è passato inosservato è che quella con la Lazio è la 6ª gara consecutiva, tra campionato ed Europa League, dove la banda di Ranieri non va oltre il singolo gol a partita.Un dato quello della difficoltà di segnare evidente, al netto di un Dovbyk da 16 gol stagionali (11 in Serie A) ma troppo spesso lasciato solo, e non è forse un caso che le reti del pareggio contro Juventus e Lazio siano maturate con l’inserimento del doppio attaccante. Sololaroma.it - Mercato Roma, il doppio attaccante è il futuro: Lucca, Krstovic e non solo in lista Leggi su Sololaroma.it Scorie post derby che si fanno sentire in casa, per una partita che, al di là di un risultato finale che è sempre frutto di tanti fattori, poteva e doveva essere affrontata con uno spirito diverso da parte dei giallorossi. Poca convinzione e coraggio, per una squadra valida ma che continua a dimostrare di mancare nei momento topici, nel big match dove serve qualcosa in più del compitino. Un aspetto che non è passato inosservato è che quella con la Lazio è la 6ª gara consecutiva, tra campionato ed Europa League, dove la banda di Ranieri non va oltre il singolo gol a partita.Un dato quello della difficoltà di segnare evidente, al netto di un Dovbyk da 16 gol stagionali (11 in Serie A) ma troppo spesso lasciato, e non è forse un caso che le reti del pareggio contro Juventus e Lazio siano maturate con l’inserimento del

Lo riporta msn.com: Roma, Ranieri manca un messaggio sul mercato: occhi su Lucca e Paixao - SOS attacco. La Roma ha un problema in avanti, non grave ma qualcosa che non va c`è. Dovbyk ha deluso nel derby e l`ingresso di Shomurodov ha rivitalizzato una.

Lo riporta msn.com: Roma, Ranieri: "Perché non metto le due punte dall'inizio". Poi la battuta sul mercato da advisor - Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Dazn dopo il derby pareggiato 1-1 con la Lazio nella 32esima giornata di campionato: `Tornavamo indietro al.

Scrive msn.com: L’attaccante di Siviglia, l’idea di mercato della Roma dalla Spagna - Articolo completo: L’attaccante di Siviglia, l’idea di mercato della Roma dalla Spagna dal blog Roma news L'articolo L’attaccante di Siviglia, l’idea di mercato della Roma dalla Spagna ...