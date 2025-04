Federica Brignone comincia la fisioterapia Sono super positiva

Federica Brignone (ITA), 02/02/2020, Photo Gabriele Facciotti/PentaphotoROMA – “Oggi inizio la fisioterapia a Torino”. E’ l’annuncio di Federica Brignone, in videocollegamento da casa durante il Media Day della Fisi, dopo l’operazione alla gamba.“Oggi impostiamo il lavoro – spiega la campionessa delmondo – ho iniziato a fare qualche esercizio e miglioro ognigiorno un pochettino. Non pretendo di non avere dolore, pensavomolto peggio. Il mio umore? Sono super positiva”.L'articolo Federica Brignone comincia la fisioterapia: “Sono super positiva” L'Opinionista. Lopinionista.it - Federica Brignone comincia la fisioterapia: “Sono super positiva” Leggi su Lopinionista.it SKI WORLD CUP 2019/2020. Rosa Khutor (RUS),(ITA), 02/02/2020, Photo Gabriele Facciotti/PentaphotoROMA – “Oggi inizio laa Torino”. E’ l’annuncio di, in videocollegamento da casa durante il Media Day della Fisi, dopo l’operazione alla gamba.“Oggi impostiamo il lavoro – spiega la campionessa delmondo – ho iniziato a fare qualche esercizio e miglioro ognigiorno un pochettino. Non pretendo di non avere dolore, pensavomolto peggio. Il mio umore?”.L'articolola: “” L'Opinionista.

Federica Brignone inizia la fisioterapia: “Credo che non vedrò mai il video dell’incidente”. Fenomeno Brignone, dopo l'intervento inizia la fisioterapia: sono super positiva, obiettivo guarire. Brignone inizia la fisioterapia: 'Io super positiva'. Brignone inizia la fisioterapia: "Sono super positiva" e su Milano-Cortina: "Prima penso a guarire". Sci, Brignone inizia fisioterapia: "Pensiero Giochi c'è, ma prima devo guarire". Brignone comincia fisioterapia, 'sono super positiva'. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ansa.it: Brignone inizia la fisioterapia: 'Io super positiva' - Anzi, per usare le sue stesse parole: "Step by step". Un passo per volta, senza bruciare le tappe.

Riporta repubblica.it: Federica Brignone: “Sono super positiva, non vedrò il video dell’incidente” - La campionessa azzurra al Media Day della Fisi: “Inizio la fisioterapia, ogni giorno miglioro, provo dolore ma pensavo peggio” ...

Scrive lopinionista.it: Federica Brignone comincia la fisioterapia: “Sono super positiva” - ROMA - "Oggi inizio la fisioterapia a Torino". E' l'annuncio di Federica Brignone, in videocollegamento da casa durante il Media Day della Fisi, dopo ...