Bruxelles benedice la missione Usa di Meloni Von der Leyen in contatto costante con la premier

missione Usa della premier Meloni che venerdì sarà ricevuta da Donald Trump allo Studio Ovale. Dazi e non solo sul tavolo del bilaterale, che, sinistre italiane tacendo, gode dei buoni favori di Bruxelles. Oggi arriva la conferma ufficiale dei colloqui costanti tra la premier e la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. A spegnere le polemiche delle opposizioni italiane arrivano le parole della portavoce aggiunta della commissione, Arianna Podestà, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. “La presidente von der Leyen e la prima ministra italiana Giorgia Meloni sono stati in contatto regolare. La presidente è in costante contatto con tutti i leader Ue. Sono stati in contatto anche in relazione a questa missione negli ultimi giorni. E saranno in contatto prima della missione programmata”, così la portavoce confermando la linea della presidente della Commissione Ue. Secoloditalia.it - Bruxelles “benedice” la missione Usa di Meloni. Von der Leyen in contatto costante con la premier Leggi su Secoloditalia.it Occhi puntati sullaUsa dellache venerdì sarà ricevuta da Donald Trump allo Studio Ovale. Dazi e non solo sul tavolo del bilaterale, che, sinistre italiane tacendo, gode dei buoni favori di. Oggi arriva la conferma ufficiale dei colloqui costanti tra lae la presidente della comUe Ursula von der. A spegnere le polemiche delle opposizioni italiane arrivano le parole della portavoce aggiunta della com, Arianna Podestà, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. “La presidente von dere la prima ministra italiana Giorgiasono stati inregolare. La presidente è incon tutti i leader Ue. Sono stati inanche in relazione a questanegli ultimi giorni. E saranno inprima dellaprogrammata”, così la portavoce confermando la linea della presidente della ComUe.

Bruxelles "benedice" la missione Usa di Meloni. Von der Leyen in contatto costante con la premier. Confindustria "benedice" la missione della Meloni da Trump: "Può essere lei il ponte tra Usa e Ue". il manifesto. Confindustria benedice la missione della Meloni da Trump | Può essere lei il ponte tra Usa e Ue. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta it.euronews.com: Usa - Ue: Bruxelles resta in silenzio dopo le accuse di Washington, nonostante una missione milionaria nel Mar Rosso - Gli Stati membri dell'Ue hanno lanciato una missione nel 2024 per proteggere ... delle chat in cui alcuni funzionari Usa accusano l'Ue, Bruxelles resta in silenzio Ancora nessun commento da ...

Riporta lamilano.it: Vinitaly Preview e commercio UE-USA: Tajani in missione a Bruxelles - Focus su export vinicolo, etichettature alimentari e strategie commerciali UE-USA. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà in missione oggi 19 e ...