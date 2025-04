L ufficio postale di Cianciana chiude per lavori gli sportelli si spostano nel container

L'ufficio postale di Cianciana da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container, sito in piazza.

L'ufficio postale di Cianciana chiude per lavori: gli sportelli si spostano nel container.

