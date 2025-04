Ilnapolista.it - La Champions e i match europei (Liga, Premier…) si possono giocare negli Stati Uniti. La causa legale è finita

Leggi su Ilnapolista.it

Lae i campionati? Non ci sono più ostacoli legali, laDopo anni di battaglie legali, l’ipotesi che partite di campionato europee possano svolgersiè più concreta che mai. A essere in prima linea è Relevent Sports il promotore sportivo con sede a New York e guidato da Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, che da tempo cerca di portareUsaufficiali di alto profilo tra club stranieri.Il Times nella sua rubrica su calcio e finanza, lo scrive chiaramente:“L’ultimo ostacoloche impediva ai campionati di calciodi disputare partite nazionaliè stato rimosso, e laspagnola è la favorita per essere la prima a portare lì alcune gare. Unatra il promotore Relevent Sports e la Federazione calcistica degliè stata ritirata, a seguito di un accordo già raggiunto lo scorso anno tra Relevent e la Fifa.