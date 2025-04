Serie B la Samp vince e scatta in quota salvezza per la promozione i bookie vedono un duello Spezia Cremonese

Sampdoria vince 1-0 contro il Cittadella alla sua prima in panchina e permette ai blucerchiati. Leggi su Calciomercato.com Funziona la cura Evani. Il nuovo allenatore delladoria1-0 contro il Cittadella alla sua prima in panchina e permette ai blucerchiati.

Serie B, la Samp vince e scatta in quota salvezza: per la promozione i bookie vedono un duello Spezia-Cremonese. Serie B, la Samp di Evani e Mancini vince all’esordio in un Marassi strapieno. Dedica a Vialli. Serie B: esordio vincente per Evani con la Samp, trionfo e promozione a un passo per il Sassuolo. Serie B, la Samp di Evani e Mancini vince all’esordio in un Marassi strapieno. Dedica a Vialli. Serie B, 32^: risultati e highlights. 5-3 del Palermo al Sassuolo. Spezia batte Samp 2-0. Lo Spezia vince il derby e porta alla rivoluzione Samp. Buon pari per la Carrarese, perde il Pisa: stasera torna Serie B Social Club. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta calciomercato.com: Serie B, la Samp vince e scatta in quota salvezza: per la promozione i bookie vedono un duello Spezia-Cremonese - Funziona la cura Evani. Il nuovo allenatore della Sampdoria vince 1-0 contro il Cittadella alla sua prima in panchina e permette ai blucerchiati di fare uno scatto.

Riporta msn.com: Serie B, la Samp di Evani e Mancini vince all’esordio in un Marassi strapieno. Dedica a Vialli - Ai blucerchiati lo scontro diretto per la salvezza dopo il cambio in panchina, a segno Sibilli. Lombardo indica il cielo a fine partita per ricordare l’amico ...

Scrive sampnews24.com: Serie B, diramata la classifica marcatori in seguito alla 33a giornata del campionato cadetto: ecco chi primeggia - Serie B, è stata stilata la classifica marcatori dopo la 33a giornata del campionato. Compaiono i giocatori della Sampdoria? Scopriamolo! La 33a giornata del campionato di Serie B 2024/25 è giunta al ...