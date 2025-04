Dilei.it - La mitica casa di Andy Wahrol viene venduta a oltre 6 milioni di euro

La notizia farà brillare gli occhi agli appassionati di arte e design: lanewyorkese diWarhol è stata messa in vendita per una cifra da capogiro,di. Questa dimora leggendaria, incastonata nell’elegante Upper East Side di Manhattan, non è solo una residenza di lusso ma un vero pezzo di storia della pop art. Tra queste mura, infatti, il genio di Warhol ha vissuto per dodici anni, dando vita a opere iconiche del Novecento (come i ritratti di Marilyn Monroe e le celebri lattine di zuppa Campbell). Oggi chi varca la soglia di questapuò letteralmente respirare l’atmosfera del periodo d’oro della Factory, immaginando l’artista al lavoro tra un dipinto e l’altro in ambienti che trasudano creatività e stile.Warhol: interni di lusso tra design e pop artLa proprietà in questione è una townhouse d’epoca situata al civico 1342 di Lexington Avenue, nel quartiere di Carnegie Hill.