.com - Giordana Angi torna con il nuovo singolo Strade

Leggi su .com

La cantautriceconemozionantein cui esprime la sua poetica piú intima e personaleDopo il duetto con Sting Il nostro amore, presentato nelle testate radio e tv a novembre 2024, la cantautricecon, in uscita venerdì 18 aprile per Warner Music Italy,emozionantenel qualeesprime la sua poetica piú intima e personale. Un brano nato durante l’estate e ispirato dalle tante atmosfere vissute e dalle diverse luci che l’artista ha visto sorgere e tramontare nei suoi viaggi in Europa, mentre con chitarra e voce apriva i concerti del tour di Sting.L’artista riesce a dare voce al proprio mondo interiore e allo stesso tempo a parlare di situazioni in cui ognuno di noi si riconosce. La vita, infatti, è fatta diche percorriamo sia fisicamente che mentalmente e che ci portano regolarmente a decidere quale scelta fare, quanta strada percorrere.