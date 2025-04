Inter-news.it - Fagioli, lo sfogo dell’ex Juventus «Ho sbagliato ma pagato. Ingiusto che…»

Le nuove rivelazioni emerse negli ultimi giorni sul caso scommesse gettano nuovamente Nicolònel mirino della stampa e dei media. L’ex calciatore della, attualmente in forza alla Fiorentina, rompe il silenzio con duro.UN PESO DA SOPPORTARE – Da pochi minuti, sul profilo Instagram di Nicolòè comparso un post che recita: «Hoil mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna. Ancora una volta.