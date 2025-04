Crollo di un ponteggio in un cantiere a Collegno due mesi fa vi era avvenuto un incidente sul lavoro

Crollo di un ponteggio, fortunatamente senza provocare alcun ferito, si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 14 aprile 2025, nel cantiere di via Gioberti 3 a Collegno. L'area è stata immediatamente presidiata dagli agenti della polizia locale in attesa di un sopralluogo da parte dei.

Nota di torinotoday.it: Crollo di un ponteggio in un cantiere a Collegno, due mesi fa vi era avvenuto un incidente sul lavoro - Il cantiere in questione è quello in cui, lo scorso 4 febbraio, un peruviano di 22 anni che lavorava senza alcun contratto fu coinvolto in un incidente e venne scaricato poi all'ospedale di Rivoli.