Trasformazione digitale del settore culturale arriva ad Ancona hub Emilia Romagna e Marche di Dicolab

Ancona – Sarà presentata mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 17 al Museo Tattile Statale Omero di Ancona (Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28) la sede marchigiana dell’Hub Emilia-Romagna e Marche realizzato nell’ambito di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso. Anconatoday.it - Trasformazione digitale del settore culturale: arriva ad Ancona l'hub Emilia Romagna e Marche di Dicolab Leggi su Anconatoday.it – Sarà presentata mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 17 al Museo Tattile Statale Omero di(Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28) la sede marchigiana dell’Hubrealizzato nell’ambito di. Cultura al, il sistema formativo promosso.

