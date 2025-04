.com - Federica Abbate, il nuovo singolo della cantautrice è Tilt

Leggi su .com

è ildi, da anni tra le penne più influentiscena musicale italianaEsce venerdì 18 aprile(Warner Music Italy), ildi, da anni tra le penne più influentiscena musicale italiana. Con questo brano,apre uncapitolo del suo percorso artistico, segnando un’evoluzione: dopo aver scritto per i più importanti nomimusica italiana, sceglie oggi di mettere al centro la propria voce e la propria visione, con una rinnovata consapevolezza e autenticità.Un inno alla libertà interiore, ispirato al significato figurato dell’espressione “andare in” – una condizione di confusione mentale, un’interruzione improvvisa come quella di un circuito che subisce un guasto. Nel brano, laesplora il concetto di non rimanere intrappolati in situazioni che non ci appartengono più, ma che, per paura di interrompere, continuiamo a sostenere.