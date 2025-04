Meloni volerà da Trump punta a diventare un suo alleato chiave

Si avvicina il viaggio che Giorgia Meloni effettuerà il 17 aprile a Washington per incontrare Donald Trump. I dossier sul tavolo saranno numerosi, ma, sullo sfondo, la questione principale sarà soprattutto una: il rapporto dell'Unione europea con la Cina. Il presidente americano, non è un mistero, sta tentando di isolare il più possibile Pechino sul piano del commercio internazionale. Non solo. Sta anche cercando di portare avanti il disaccoppiamento dell'economia americana da quella cinese. E' allora chiaro che, in sede di negoziati sui dazi, la Casa Bianca chiederà a Bruxelles di allentare i suoi rapporti con il Dragone. Una richiesta che Francia, Spagna e Germania non sembrano disposte ad accogliere. Questi tre Paesi stanno infatti spingendo la Commissione europea ad adottare una linea di avvicinamento alla Cina: esattamente il contrario di quanto auspicato da Trump.

