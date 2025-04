Nasa completato il lancio della navicella New Shepard di Blue Origin 6 donne nello spazio tra cui Katy Parry e fidanzata di Bezos VIDEO

nello spazio con la navicella New Shepard di Blue Origin Katy Parry, Gayle King, Kerianne Flynn, Laura Sanchez, Aisha Bowe e Amanda Nguyen Si è concluso con successo il volo spaziale del primo equipaggio interamente femminile dai tempi dell’iconica impr Ilgiornaleditalia.it - Nasa, completato il lancio della navicella New Shepard di Blue Origin, 6 donne nello spazio tra cui Katy Parry e fidanzata di Bezos - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Durato 11 minuti il volo che ha portatocon laNewdi, Gayle King, Kerianne Flynn, Laura Sanchez, Aisha Bowe e Amanda Nguyen Si è concluso con successo il volo spaziale del primo equipaggio interamente femminile dai tempi dell’iconica impr

NASA e SpaceX insieme per Crew-10: stanotte verso la ISS | Come seguire. Starliner, la navicella tornerà sulla Terra senza equipaggio. Boeing lancia Starliner, il taxi spaziale con due astronauti a bordo in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Icone LEGO 10341 NASA ArtRecensione del sistema di lancio spaziale emis. La NASA conferma: pronti per il lancio verso Europa, una delle principali lune di Giove. Boeing annulla il lancio di Starliner, il nuovo taxi spaziale: «Difetto a una valvola», nuovo tentativo tra giorni. Ne parlano su altre fonti

Scrive huffingtonpost.it: Lady Bezos e Katy Perry alla conquista dello spazio: è rientrata sulla terra la navicella Blue Origin - Era partita dal deserto texano con a bordo sei donne per una missione turistica ai confini dello spazio. Il volo suborbitale della capsula New Shepard ...

ilmattino.it comunica: Blue Origin, missione compiuta: la navicella New Shepard con Katy Perry e Lauren Sanchez rientrata a terra. La diretta - Dalla popstar Katy Perry a Lauren Sanchez, la donna che il miliardario Jeff Bezos sposerà a giugno a Venezia. Sono loro, insieme ad altre quattro donne, a comporre il primo ...

Come scrive tg.la7.it: Katy Perry: "Canterò nello spazio". Il video del tour nella navicella New Shepard prima del lancio di Blue Origin - Alla vigilia del lancio, Perry ha mostrato ai suoi follower su Instagram l’interno della capsula New Shepard, indicando con entusiasmo il suo "posto numero 2". Il suo soprannome per la missione?