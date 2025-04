Da Rivera in tram a Messi e CR7 in campo scortati dal bodyguard

campo? Aldo Agroppi diceva: «Non sono allenatomister ma pagliacci» Ilgiornale.it - Da Rivera in tram, a Messi e CR7 in campo scortati dal bodyguard Leggi su Ilgiornale.it E la moda del mister che «invade» il? Aldo Agroppi diceva: «Non sono allenatomister ma pagliacci»

Da Rivera in tram, a Messi e CR7 in campo scortati dal bodyguard. Ne parlano su altre fonti

ilgiornale.it comunica: Da Rivera in tram, a Messi e CR7 in campo scortati dal bodyguard - Negli anni ’70 il mondo del calcio aveva anche fiabe che diventavano realtà. Oggi nel distopico (e anche un po’ dispotico...) universo del football 2.0 c’è spazio solo per realtà che non possono diven ...