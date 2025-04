Luce e gas auto imprese e famiglie verso via libera al decreto Bollette

Luce e gas, auto, imprese e famiglie. Questi gli elementi principali che vengono toccati dal decreto Bollette che viaggia verso il primo sì con fiducia alla Camera. Il via libera finale è attesto a Palazzo Madama entro il 29 aprile.Dal bonus da 200 euro per la bolletta elettrica delle famiglie con Isee fino a 25mila euro alla tutela per gli utenti vulnerabili, dai 600 milioni per le imprese alle misure per la trasparenza e il rafforzamento delle sanzioni dell'autorità di vigilanza. Il provvedimento – nato nei giorni di massima tensione per l'aumento dei costi dell'energia, dopo l'appello del mondo produttivo per tutelare il mercato italiano – vale circa 3 miliardi, oltre la metà dei quali destinati a finanziare il bonus per le famiglie. Il passaggio alla Camera ne ha ampliato il raggio di azione con una deroga dalla nuova tassazione dei fringe benefit (prevista con l'ultima legge di Bilancio) per le auto aziendali già prenotate e lo sconto in fattura per il bonus elettrodomestici.

