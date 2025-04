Chiara Ferragni è di nuovo single Cosa sappiamo sulla presunta rottura con Tronchetti Provera

nuovo giro, nuova rottura? Tra rumors, amici troppo loquaci e una suocera (forse) in festa, il gossip corre veloce! Dai social, però, nessuna conferma o smentitaNel fantastico universo parallelo del gossip, c’è una costante che resiste al tempo e ai trend: Chiara Ferragni e le (presunte) rotture. Questa settimana tocca alla sua frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera finire nella centrifuga mediatica. Di nuovo. E no, non è un déjà-vu, è solo la stagione 3, episodio 27 del drama più paparazzato d’Italia.Tutti parlano, lei crea contenutiNon è la prima volta che si mormora di crisi, addii e drammi sentimentali tra Chiara e il rampollo di casa Pirelli. Ma finora, ogni volta, è bastata una story ben piazzata, una foto “casuale” o una comparsata insieme a un concerto per rimettere tutto in discussione. 361magazine.com - Chiara Ferragni è di nuovo single? Cosa sappiamo sulla presunta rottura con Tronchetti Provera Leggi su 361magazine.com giro, nuova? Tra rumors, amici troppo loquaci e una suocera (forse) in festa, il gossip corre veloce! Dai social, però, nessuna conferma o smentitaNel fantastico universo parallelo del gossip, c’è una costante che resiste al tempo e ai trend:e le (presunte) rotture. Questa settimana tocca alla sua frequentazione con Giovannifinire nella centrifuga mediatica. Di. E no, non è un déjà-vu, è solo la stagione 3, episodio 27 del drama più paparazzato d’Italia.Tutti parlano, lei crea contenutiNon è la prima volta che si mormora di crisi, addii e drammi sentimentali trae il rampollo di casa Pirelli. Ma finora, ogni volta, è bastata una story ben piazzata, una foto “casuale” o una comparsata insieme a un concerto per rimettere tutto in discussione.

