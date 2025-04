Agi.it - 'Bimbominkia' termine 'adeguato', perché Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fedez

Leggi su Agi.it

AGI - Il' con cuidefinì"è privo di qualsiasi equivalente: non solol'unico in grado di esprimere sinteticamente il ritenuto infantilismo manifestato in comportamenti assunti nel web e nella gestione del podcast con Luis Sal, ma soprattuttoinsostituibile nell'evocare la canzone con milioni di ascolti (oltre novecentomila solo sulla piattaforma Youtube, cui vanno aggiunti quelli su altre piattaforme digitali, i passaggi sulle radio, gli ascolti tramite i dischi e CD venduti) in cui è lo stessoa definirsi '' per sempre". Lo scrive il giudice del Tribunale di Milano, Giuseppe Cernuto, nelle motivazioni, lette dall'AGI, alla sentenza di 'non luogo a procedere' del 2 aprile scorso nei confronti, denunciata e portata in aula dacon l'accusa di averlo