Morto Nicky Katt, addio all'attore di Boston Public e La vita è un sogno

Roma, 14 aprile 2025 –, noto per il ruolo del professore tormentato Harry Senate nella seriee per la sua interpretazione di Clint Bruno, il bullo psicopatico in Laè un, èsuicida. Il corpo dell’attore è stato trovato l’8 aprile nel suo appartamento di Burbank, in California. A scoprire il cadavere è stato il padrone di casa, che non riceveva sue notizie da giorni. Secondo quanto riportato da fonti delle forze dell’ordine,è stato trovato impiccato nella camera da letto. Il proprietario dell’immobile aveva bussato qualche giorno prima per sollecitare il pagamento dell’affitto. Quando è tornato, ha trovato la porta aperta. L’attore non avrebbe lasciato alcun biglietto. Secondo i primi rilievi, era giàda oltre 24 ore. Dagli esordi ai successi in TV Nato l’11 maggio 1970 in South Dakota,aveva iniziato la sua carriera giovanissimo con piccoli ruoli nei film Gremlins e L’erba del vicino.