Buon: chi è ilrivoluzionario che vuole rifondare il?Il 14 marzo Ibrahimcompie 37 anni. E mentre in molti lo celebrano come un nuovo volto del panafricanismo radicale, il giovane presidente delè più che mai al centro di una tempesta geopolitica, ideologica e militare che coinvolge tutto il Sahel. In questa data simbolica, ripercorriamo la sua ascesa, le sue sfide e la portata storica di un progetto politico che promette di riscrivere le regole, nonostante tutto.Ibrahim: un po’ di biografia deldelIbrahim, nato il 14 marzo 1988 a Bondokuy, è un ufficiale militarebé che ha assunto la guida delil 6 ottobre 2022, dopo aver deposto il precedentePaul-Henri Sandaogo Damiba.