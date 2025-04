Modi per camuffare IP e navigare nascosti online

Leggi su .com

Anche se nell'articolo sulle basi di sicurezza informatica abbiamo scritto come l'anonimatosia qualcosa di impossibile in senso assoluto, non è detto che non ci si possain modo da nascondere la nostra identità quando usiamo un computer su internet e rendere molto complicato anche per un'agenzia governativa come la CIA ed anche al migliore degli hacker risalire alla nostra reale provenienza.Ci sono diversidi camuffarsie tutti prevedono di falsificare l'IP, ossia l'indirizzo identificativo di un dispositivo collegato nella rete che usa il protocollo Internet.L'anonimatonon è qualcosa che serve soltanto per svolgere attività criminali o per comportarsi male, ma è un'esigenza crescente oggi soprattutto dopo aver scoperto che CIA, NSA e praticamente ogni governo o agenzia investigativa del mondo cerca di monitorare le comunicazionidi tutte le persone a prescindere da chi siamo e da quello che facciamo.