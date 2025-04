Justcalcio.com - Questo è il motivo per cui vengono a ciascuna festa da tutto il mondo

Pochi stadi più piccoli e modesti rispetto alla Syigaglia di Giuseppe di COME. con più VIP nei suoi stand per metro quadrato. Non è una scatola, in effetti. Piuttosto, un "livello premium". Il feudo del team di Lombardo (con solo 7.500 fan della capacità), situato sulle rive del lago Lario (o lago) È una sfilata di personalità di ogni tipo ogni 15 giorni. Questa volta, tuttavia, nel trionfo sul Torino, hanno superato: Thierry Henry, azionista del club, è stato visto con Terry Crews, Jeff Goldblum, AJ Tracey e Mark Strong.Gli equipaggi, attori o rapper forti e Goldblum AJ Tracey hanno accompagnato Thierry Henry nella loro visita a come e allo stadio di Giuseppe Simigaglia. Nel video condiviso dal club, tutti celebrano l'obiettivo di Anastasios Douvikas (ex attaccante Celta), che ha ottenuto la vittoria per 1-0 (e la permanenza virtuale) per la squadra di Cesc fábregas prima del Torino.