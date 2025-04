Furto nella notte in un negozio bottino 10mila euro

Furto ai danni di un esercizio commerciale di Priverno. I ladri sono entrati in azione nel corso della notte, forzando la saracinesca del negozio e rompengo il vetro blindato della porta di ingresso.Una volta all'interno dell'attività, hanno trafugato merce di vario genere dagli scaffali. Latinatoday.it - Furto nella notte in un negozio: bottino 10mila euro Leggi su Latinatoday.it Maxiai danni di un esercizio commerciale di Priverno. I ladri sono entrati in azione nel corso della, forzando la saracinesca dele rompengo il vetro blindato della porta di ingresso.Una volta all'interno dell'attività, hanno trafugato merce di vario genere dagli scaffali.

