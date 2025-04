Quotidiano.net - ‘Étoile’, la nuova serie degli autori di ‘Una mamma per amica’

Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino tornano in pista – letteralmente – portando con sé tutto il sarcasmo, il ritmo e la grazia “caotica” che li ha resi tra le penne più riconoscibili della TV. Dopo aver messo da parte – con successo – le avventure de ‘La fantastica signora Maisel’, la coppia creativa abbandona i microfoni da stand-up per calcare i palcoscenici del balletto con, laPrime Video in uscita il 24 aprile. Otto episodi ambientati tra New York e Parigi, due compagnie di danza sull’orlo del fallimento e una mossa tanto folle quanto affascinante: scambiarsi i ballerini più talentuosi per salvare il salvabile. Intrighi, arabesque e scambi pericolosi: la trama (geniale) di Étoile Lo chiamano “uno scambio epico affinché lo spettacolo possa continuare”. A New York e a Parigi, due compagnie di balletto leggendarie si trovano in crisi.