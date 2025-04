Mara Venier va in ferie Domenica In chiude prima del previsto

Domenica In è vicina. Contrariamente a quanto accaduto in passato, Mara Venier saluterà il suo pubblico a metà maggio e non più a giugno, andando così in ferie prima del previsto. Non andrà in onda anche agli inizi dell'estate, come invece stabilito dalla Rai in merito ad alcuni format del daytime che andranno avanti fino al 27 giugno.Quando finisce Domenica In 2024/2025Come riporta in anteprima Davide Maggio, "Domenica In saluterà il pubblico l'11 maggio. Mara Venier avrebbe chiuso con appena tre puntate in meno rispetto a quella che doveva essere la durata originale del daytime Rai. La ragione è discretamente risibile: contenimento dei costi".Probabile anche che Zia Mara abbia preferito fermarsi prima per stare accanto al marito Nicola Carraro, che negli ultimi mesi ha affrontato diversi problemi di salute, a partire da un'insufficienza respiratoria, aggravata da un'ernia del disco e da una forma di diabete comparsa a seguito delle cure con cortisone.

Si apprende da msn.com: Mara Venier scoppia a piangere a Domenica In per la malattia del marito, cosa ha Nicola Carraro? «Non bisogna mai arrendersi» - Mara Venier si commuove a Domenica In per il marito Nicola Così inevitabilmente il pensiero va anche a Nicola Carraro e Mara Venier scoppia a piangere in diretta a Domenica In: «Vogliamo mandare ...

dilei.it riferisce: Mara Venier in lacrime a Domenica In: come sta davvero il marito Nicola Carraro - Non è un periodo facile, per la famiglia di Mara Venier, che sta affrontando con grande coraggio la malattia del marito Nicola Carraro. E così, anche quando è in diretta tv a Domenica In ...

Come scrive fanpage.it: Mara Venier in viaggio con il marito Nicola Carraro dopo le lacrime a Domenica In: “Si va alle terme” - Come ha mostrato in alcune storie Instagram, Mara Venier è in viaggio con Nicola Carraro ... Milano e adesso siamo con l'amore mio e si va ad Abano Terme", ha spiegato la conduttrice, che ieri ...