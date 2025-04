Iltempo.it - "Sono incompetenti". Guerra Ucraina, con chi se la prende Trump

Il presidente Donaldha ripetuto le sue critiche al suo predecessore, Joe Biden, e al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a cui ha addebitato l'inizio della. "L'errore - ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti - è stato lasciare che questacominciasse. Se Biden fosse stato competente, se Zelensky fosse stato competente, e io so che lui lo è, questanon ci sarebbe mai stata. Ci fossi stato io, avrei detto a (il presidente russo Vladimir Putin, ndr) non farlo". Poi apre uno spiraglio per la pace nell'area. "Molto presto" ci saranno delle "buone proposte" per la pace in. L'ha detto Donald, parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca, prima del bilaterale col presidente del Salvador, Nayb Bukele.