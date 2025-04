Moto contro auto tragico incidente sulle strade muore il medico italiano e sua moglie

incidente mortale sull’A29: due vittime catanesiUn tragico incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A29, in provincia di Trapani, vicino allo svincolo di Dattilo. L’incidente, che ha coinvolto una Moto e un’auto, ha causato la morte di due Motociclisti di Giarre: Giovanni Finocchiaro, 60 anni, e Serafina Cantarella, 57 anni. I due viaggiavano insieme sulla Moto, che è stata gravemente danneggiata nello scontro frontale con l’auto. Il conducente dell’auto, un uomo di 39 anni della provincia di Palermo, non ha riportato ferite gravi, ma la dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte degli inquirenti.Giovanni Finocchiaro era una figura ben conosciuta a Giarre, lavorava come medico presso l’ospedale Sant’Isidoro di Macchia e aveva anche servito come assessore comunale. Leggi su Caffeinamagazine.it mortale sull’A29: due vittime catanesiUnstradale ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi sull’strada A29, in provincia di Trapani, vicino allo svincolo di Dattilo. L’, che ha coinvolto unae un’, ha causato la morte di dueciclisti di Giarre: Giovanni Finocchiaro, 60 anni, e Serafina Cantarella, 57 anni. I due viaggiavano insieme sulla, che è stata gravemente danneggiata nello sfrontale con l’. Il conducente dell’, un uomo di 39 anni della provincia di Palermo, non ha riportato ferite gravi, ma la dinamica dell’è ancora sotto indagine da parte degli inquirenti.Giovanni Finocchiaro era una figura ben conosciuta a Giarre, lavorava comepresso l’ospedale Sant’Isidoro di Macchia e aveva anche servito come assessore comunale.

