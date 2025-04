Joey Saputo ambasciatore di Bologna Rossoblù sempre più in alto

Bologna, 14 aprile 2025 – Bologna Ambassador torna protagonista ancora una volta con i suoi personaggi di spicco, fra cui il presidente del Bologna Joey Saputo. Sport ma non solo ovviamente: dall’intelligenza artificiale e public management alla ricerca medica e relazioni internazionali. Chi sono i premiati Sono varie le tematiche affrontate nel corso dei grandi eventi portati sul territorio dai quattordici nuovi Bologna Ambassador, premiati durante la cerimonia (dalle 18) in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio: Michela Milano, Sonia Lucarelli, Roberta Vicentini Magro, Clelia d’Anastasio, Valerio Cozzani, Massimiliano De Paolis, Emanuele Padovani, Dario Croccolo, Marialuisa Lavitrano, Monica Forni, Roberta Decaro, Matteo Corbucci, Mario D. Angiani e appunto Joey Saputo. “L’iniziativa valorizza personalità autorevoli del mondo accademico, medico, scientifico, professionale, imprenditoriale, istituzionale e sportivo della città – sottolineano da Palazzo d’Accursio – che supportano la crescita della destinazione portando a Bologna grandi eventi internazionali. Ilrestodelcarlino.it - Joey Saputo ambasciatore di Bologna: “Rossoblù sempre più in alto” Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 14 aprile 2025 –Ambassador torna protagonista ancora una volta con i suoi personaggi di spicco, fra cui il presidente del. Sport ma non solo ovviamente: dall’intelligenza artificiale e public management alla ricerca medica e relazioni internazionali. Chi sono i premiati Sono varie le tematiche affrontate nel corso dei grandi eventi portati sul territorio dai quattordici nuoviAmbassador, premiati durante la cerimonia (dalle 18) in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio: Michela Milano, Sonia Lucarelli, Roberta Vicentini Magro, Clelia d’Anastasio, Valerio Cozzani, Massimiliano De Paolis, Emanuele Padovani, Dario Croccolo, Marialuisa Lavitrano, Monica Forni, Roberta Decaro, Matteo Corbucci, Mario D. Angiani e appunto. “L’iniziativa valorizza personalità autorevoli del mondo accademico, medico, scientifico, professionale, imprenditoriale, istituzionale e sportivo della città – sottolineano da Palazzo d’Accursio – che supportano la crescita della destinazione portando agrandi eventi internazionali.

Joey Saputo ambasciatore di Bologna: “Rossoblù sempre più in alto”. Joey Saputo sarà ambasciatore di Bologna: i dettagli. La moviola di Atalanta-Bologna: proteste per Mariani per la gestione dei cartellini. Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: la scelta su Castro e Odgaard. Odgaard fuori dai titolari: condizioni e gestione. Le parole di Italiano??. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta onefootball.com: Joey Saputo sarà ambasciatore di Bologna: i dettagli | OneFootball - Continua il periodo d'oro per il presidente del Bologna Joey Saputo. L'imprenditore canadese di origini italiane è stato l'artefice di una nuova grande annata per l'ambiente rossoblù che sogna la ...

Riporta msn.com: Bologna in utile, il più bel gol di Saputo. In dieci anni ne ha cambiato la storia - Ha investito quasi 300 milioni di euro nel club da quando ne ha assunto il controllo totale: in giugno il presidente raccoglierà i frutti della sua azione Grazie alla oculata gestione di Fenucci, ai ...

Scrive bologna.repubblica.it: Il Bologna, Italiano e la spinta dei tifosi "Com’è bello lavorare col sorriso” - Domenica alle 12.30 sfida a Bergamo all’Atalanta, Dallinga titolare. Lunedì il Comune premia Saputo quale Ambassador ...