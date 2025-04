Benson Boone la hit che lo ha consacrato i salti mortali le tutine e il coraggioso omaggio a Freddie Mercury al Coachella 2025

Vanityfair.it - Benson Boone: la hit che lo ha consacrato, i salti mortali, le tutine e il coraggioso omaggio a Freddie Mercury al Coachella 2025 Leggi su Vanityfair.it Il cantante statunitense, classe 2002, è il nuovo fenomeno pop. A cosa si deve il suo successo? Conosciamolo meglio

Benson Boone: la hit che lo ha consacrato, i salti mortali, le tutine e il coraggioso omaggio a Freddie Mercury al Coachella 2025. Devi assolutamente vedere questa performance di Benson Boone al Coachella. Tutti pazzi per Benson Boone, il cantante acrobata nuovo idolo del pop. Coachella: Brian May sale sul palco di Benson Boone per suonare ‘Bohemian Rhapsody’. L'hit maker Benson Boone pubblica un nuovo singolo. Benson Boone, il ritorno del fenomeno pop con il nuovo singolo "Sorry I'm here for someone else". Ne parlano su altre fonti

Come scrive cosmopolitan.com: La incredibile performance di Benson Boone al Coachella: canta i Queen con Brian May - Benson Boone ha cantato "Bohemian Rhapsody" insieme al chitarrista dei Queen e la performance è diventata una delle più indimenticabili del festival ...

Lo riporta msn.com: Brian May sale sul palco del Coachella per eseguire con Benson Boone “Bohemian Rhapsody” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Secondo msn.com: Il salto acrobatico di Benson Boone durante 'Bohemian Rhapsody' sul palco di Coachella - Il cantante americano ha voluto così omaggiare Freddie Mercury e i Queen, a suonare con lui il chitarrista del gruppo inglese Brian May ...