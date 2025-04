361magazine.com - Stefano De Martino prende un treno ogni giovedì per raggiungere chi ama in gran segreto

Leggi su 361magazine.com

Tra Roma e Milano,Denasconde un appuntamento fisso che fa battere il cuore. Ecco chi raggiungeC’è chi aspetta il weekend per rilassarsi e chi, comeDe, lo aspetta per tornare da chi ama di più: suo figlio Santiago. Ilper lui non è un giorno qualunque, ma un appuntamento fisso con la paternità – di quelli che scaldano il cuore e meritano un plauso.Il viaggio del cuoreparte da Roma, destinazione Brera, Milano. Non per un evento mondano o una registrazione televisiva, ma per aspettare Santiago all’uscita da scuola. Il piccolo De, figlio die Belén Rodriguez, frequenta l’American School e torna a casa in bus. Alla fermata, puntuale come un orologio svizzero, c’è sempre lui: papà.Il trucco? I turni di “Affari tuoi”Pur vivendo e lavorando a Roma,ha chiesto di poter registrare il programma Affari tuoi in anticipo, dal lunedì al mercoledì.