Referendum per i matrimoni omosessuali parte la raccolta firme cosa dice il quesito

Referendum che, modificando la legge Cirinnà del 2016, aprirebbe alla possibilità di celebrare matrimoni in Italia anche tra persone non eterosessuali. Ora partirà la fase di raccolta firme per arrivare a 500mila. Leggi su Fanpage.it Il comitato "Uguali!" ha depositato alla Corte di Cassazione una proposta diche, modificando la legge Cirinnà del 2016, aprirebbe alla possibilità di celebrarein Italia anche tra persone non eterosessuali. Ora partirà la fase diper arrivare a 500mila.

Cos'è il referendum sul Matrimonio Egualitario e perché la vittoria di Todde in Sardegna potrebbe essere rilevante. Ora l’Italia è l’unico Paese europeo «occidentale» senza matrimonio omosessuale. In Svizzera c’è un referendum sui matrimoni tra persone omosessuali. Cuba, sì a matrimoni e adozioni gay. Matrimoni gay, la Svizzera dice sì. L'Australia legalizzerà i matrimoni gay: al referendum ha vinto il sì. Ne parlano su altre fonti

