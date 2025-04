.com - GionnyScandal torna con il nuovo singolo CTRL Z

Z è ildi, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rapDa venerdì 18 Aprile sarà disponibile su tutte le principali piattaforma digitaliZ ildi, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi urban, pop, jersey club e sorprendenti melodie vocali. Dopo il sold out della data milanese live ai Magazzini Generali e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino,Z, è ilche inaugura la nuova stagione artistica di un idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra.Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, anticipa l’uscita deldisco d’inediti dell’artista in arrivo per l’estate e porta il cantante verso una dimensione più intima, riflessiva e umana del suo essere artista.