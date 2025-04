Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Ucraina sta devastando l’ambiente: rilasciati nuovi gas serra e sostanze chimiche

di Ajax PirrosUn recente studio sullo stato dele del clima indimostra che l’invasione della Russia nel 2022 ha contribuito alla devastazione ambientale indovuta al rilascio di elementi tossici derivanti da attività militari. Laha anche ostacolato la capacità del paese di monitorare e rispondere ai cambiamenti nel.Da un lato, laha portato a una riduzione delle emissioni di gasdovuta al calo della produzione industriale e alla distruzione di impianti energetici. Dall’altro lato, sono emerse nuove emissioni di gas a effettoe inquinanti atmosferici associate alle operazioni militari, nonché a un deterioramento che incide sulla qualità dell’aria e del suolo e un aumento del rischio di incendi boschivi. Leprovenienti dalle munizioni e da altri inquinanti, nonché i danni alle vie navigabili interne e alle infrastrutture marine, possono avere conseguenze a lungo termine per la salute umana e la biodiversità degli ecosistemi, in particolare per quelli del Mar Nero e del Mare di Azov.