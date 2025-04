Mutui le richieste tornano a correre 224 nel primo trimestre 2025

Quotidiano.net - Mutui, le richieste tornano a correre: +22,4% nel primo trimestre 2025

Roma, 14 aprile– Segnali di ripresa dal mercato del credito immobiliare italiano nella prima parte del. Secondo i dati diffusi dal barometro Crif, infatti, ledida parte delle famiglie nei primi tre mesi delsono cresciute del 22,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo l’aumento registrato è del 20,5%, confermando la tendenza positiva avviata già nel corso del 2024. L’inversione di rotta rispetto agli anni più critici per il mercato del credito, segnati da forte inflazione e tassi in rialzo, sembra dunque consolidarsi. L’effetto Bce: i tagli ai tassi ridanno fiato al credito A incidere in maniera decisiva sulla ripresa della domanda è stata la politica monetaria della Banca centrale europea. Dopo mesi di restrizioni, l’istituto guidato da Christine Lagarde ha dato il via a un ciclo di tagli del costo del denaro, che si sono tradotti in una riduzione del peso delle rate sui nuovi