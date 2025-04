Caso scommesse Serie A Criscitiello si abbatte contro il sistema calcio italiano l’attacco è totale Le parole

Caso scommesse Serie A, Michele Criscitiello ha parlato della vicenda emersa nuovamente nella giornata di venerdì: le sue parole!Michele Criscitiello inaugura il suo editoriale su Sportitalia sul Caso scommesse che sta investendo la Serie A e la Juve. l'attacco che ne esce fuori non risparmia nessuno. Ecco le sue parole.parole – «Tonali, Zaniolo, Fagioli e tanti altri. Se poi si vuole indagare bene troverete il 90% dei calciatori dalla A alla C che è coinvolto in questo genere di "affari". Il problema è chi sbattere in copertina e i nomi fatti ovviamente sono poster eccezionali. Quelli più scarsi non fanno notizia. Chiariamo, però, un punto e se vogliamo davvero trarre qualche vantaggio da queste storie allora bisogna parlarne e affrontare l'argomento. Cosa che il mondo del calcio non vuole fare.

