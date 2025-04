Lapresse.it - Nucleare Iran, saranno a Roma i prossimi colloqui tra Teheran e gli Usa

questo sabato itrae Stati Uniti sul tema del programmaiano. Si tratta del secondo round di negoziazioni, dopo il primo che si era tenuto sabato scorso in Oman: ihanno lo scopo di limitare l’arricchimento dell’uranio da parte diin cambio di un alleggerimento delle sanzioni statunitensi. “Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate e da parte dell’Oman, che svolge un ruolo di mediatore, e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possano essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questionesi conferma capitale di pace, di mediazione, non è prima volta che ci sonodi questo tipo nel nostro Paese”, ha confermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.